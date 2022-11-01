Португалия: Алту-Минью станет углеродно нейтральной

Вторник, 01 Ноябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Алту-Минью станет углеродно нейтральной

Для этого регион будет использовать возобновляемые источники энергии и снижать зависимости от ископаемых видов топлива.

В рамках инициативы «Европейское соглашение мэров» Межмуниципальное сообщество Альто Минью (CIM) взяло на себя обязательство достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Это будет сделано посредством «решительной приверженности расширению использования возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и снижению зависимости от импортируемых ископаемых видов топлива».

Сообщество CIM, в которое входят десять муниципалитетов округа Виана-ду-Каштелу, заявила, что данное обязательство является частью комплексного плана действий по «энергетическому переходу».

«Глобальная стратегия, которая позволит Алту-Минью стать территорией с нулевым энергетическим балансом до 2050 года в соответствии с обязательствами правительства и Стратегическим планом развития, поддерживается мерами, направленными на обеспечение энергетической безопасности, способствует повышению осведомленности и вовлеченности граждан».

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