Португалия: амбициозные планы группы Auchan

После продажи DolceVitaTejo - за 230 млн евро - AXA Investment Managers поступило известие о продаже еще трех крупных коммерческих площадок: Sintra Retai lPark, Forum Sintra и Forum Montijo. Согласно уведомлению, опубликованному Управлением по вопросам конкуренции (Autoridade da Concorrência, AdC), они перейдут из рук инвестиционного фонда Blackstone во владение группы Auchan.

Суммы сделки еще не известны, но в сообщении AdC раскрываются некоторые детали. В частности, что покупка Forum Montijo будет включать в себя площадь, занимаемую гипермаркетом, но не АЗС.

Приобретение Multi 25, владельца Forum Sintra, исключает «площадь, занимаемую гипермаркетом», который в настоящее время принадлежит Jerónimo Martins.

Отметим, что группе Auchan, владельцу Jumbo и Pão de Açúcar, уже принадлежат торговые центры Alegro de Setúbal и Alfragide. Летом прошлого года американский фонд Blackstone продемонстрировал намерение продать четыре торговых центра, которыми он владеет в Португалии. Исключение составил только Forum Almada.

Согласно агентству Bloomberg, Blackstone ожидает получить от сделок 750 до 900 млн евро. Если она осуществится, то станет крупнейшей за последнее десятилетие в сфере недвижимости в Португалии.