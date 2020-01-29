Португалия: американская вечеринка Super Bowl в Лиссабоне

Если вы одновременно не равнодушны к пиву и американскому футболу, не пропустите 2 февраля, в воскресенье крупнейшую трансляцию спортивного события Супербоул в Лиссабоне. Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, ставшая для американцев национальным праздником.



Мероприятие пройдет в The House of Hope & Dreams в районе Belém.

Организаторы, американские повара из Техаса, обещают настоящее американское меню, главным блюдом в котором станет барбекю. По словам организаторов, главной целью стало создание заведения «неотличимого от любого традиционного ресторана в Техасе».



Вход платный, 25 евро, стоимость включает ужин и две кружки пива. Трансляция начнется в 23.30, однако заведение откроет двери в 21.30.