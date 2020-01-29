Португалия: американская вечеринка Super Bowl в Лиссабоне

Среда, 29 Январь 2020 Португалия Португалия

Португалия: американская вечеринка Super Bowl в Лиссабоне

Организаторы обещают «настоящее американское меню» и аутентичную атмосферу.

Если вы одновременно не равнодушны к пиву и американскому футболу, не пропустите 2 февраля, в воскресенье крупнейшую трансляцию спортивного события Супербоул в Лиссабоне. Супербоул - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, ставшая для американцев национальным праздником.

Мероприятие пройдет в The House of Hope & Dreams в районе Belém.
Организаторы, американские повара из Техаса, обещают настоящее американское меню, главным блюдом в котором станет барбекю. По словам организаторов, главной целью стало создание заведения «неотличимого от любого традиционного ресторана в Техасе».

Вход платный, 25 евро, стоимость включает ужин и две кружки пива. Трансляция начнется в 23.30, однако заведение откроет двери в 21.30.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)