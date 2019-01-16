Португалия: «Американские горки» возвращаются...

Среда, 16 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Американские горки» возвращаются...

Премьера «Американских горок» («Montanha-russa») состоялась в Национальном театре им. Д. Марии II в Лиссабоне в марте прошлого года.

Это спектакль, созданный драматургом Inês Barahona в постановке Miguel Fragata, в сопровождении живой музыки в исполнении дуэта Clã («Клан») в составе Helder Gonçalves, автора оригинальных песен, и певицы Manuela Azevedo. Вролях - Anabela Almeida, Carla Galvão, Miguel Fragata и Bernardo Lobo.

 С 23 января, спустя десять месяцев после дебюта, состоятся еще пять замечательных спектаклей. «Американские горки» будут идти на сцене Национального театра им. Д. Марии II в Лиссабоне с 23 по 27 января.

Один из лейтмотивов пьесы, которая фокусируется на проблемах подростков, составляет попытка ответить на вопрос «Кто я?» и поиск собственной идентичности. Путем прочтения дневников молодежи многих поколений спектакль «погружается» в подростковый возраст, пытаясь вывести его из обыденного и рисуя портрет поколения, которое хочет, чтобы его услышали, под звуки музыки.

Сценарием пьесы являются «американские горки» «Циклон», установленные в Германии.

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