Португалия: «Американские горки» возвращаются...

Это спектакль, созданный драматургом Inês Barahona в постановке Miguel Fragata, в сопровождении живой музыки в исполнении дуэта Clã («Клан») в составе Helder Gonçalves, автора оригинальных песен, и певицы Manuela Azevedo. Вролях - Anabela Almeida, Carla Galvão, Miguel Fragata и Bernardo Lobo.

С 23 января, спустя десять месяцев после дебюта, состоятся еще пять замечательных спектаклей. «Американские горки» будут идти на сцене Национального театра им. Д. Марии II в Лиссабоне с 23 по 27 января.

Один из лейтмотивов пьесы, которая фокусируется на проблемах подростков, составляет попытка ответить на вопрос «Кто я?» и поиск собственной идентичности. Путем прочтения дневников молодежи многих поколений спектакль «погружается» в подростковый возраст, пытаясь вывести его из обыденного и рисуя портрет поколения, которое хочет, чтобы его услышали, под звуки музыки.

Сценарием пьесы являются «американские горки» «Циклон», установленные в Германии.