Португалия: ANA хочет повысить сборы в аэропорту Лиссабона

Понедельник, 18 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: ANA хочет повысить сборы в аэропорту Лиссабона

ANA - Aeroportos de Portugal намерена увеличить регулируемые сборы в аэропорту Лиссабона на 17,94% в 2024 году.

Такая информация содержится в предложении по обновлению тарифов, представленному менеджером аэропорта авиакомпаниям.

Повышение учитывает среднегодовое изменение ставок в результате формулы, предусмотренной в его концессионном договоре в размере 13,38% и еще один компонент из-за корректировок из-за ошибок оценки на 2022 год.

Этот компонент, как сообщается, составляет более 18,4 миллиона евро, а вместе с процентами превышает 20,7 миллиона евро.

В документе ANA поясняет, что в 2024 году максимальный средний регулируемый доход (RRMM), который ей разрешено взимать с аэропортов Лиссабонской группы (в которую входят Умберто Делгадо, а также Бежа, Азорские острова и Мадейра), составит 14,61 евро на пассажира.

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