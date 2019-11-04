Португалия: Андре Гомеш получил тяжелую травму в матче АПЛ

Португальский полузащитник английского футбольного клуба "Эвертон" Андре Гомеш перенесет операцию на лодыжке, которую он сломал в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Эвертона".

Инцидент произошел на 78-й минуте встречи, которая завершилась со счетом 1:1. Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин позволил Гомешу обыграть себя на фланге и совершил грубый подкат сзади, в результате которого 26-летний португалец столкнулся с защитником "Тоттенхэма" Сержем Орье, а голеностопный сустав Гомеша вывернулся в неестественное положение. Главный арбитр встречи Мартин Аткинсон показал корейцу красную карточку, а сам Сон Хын Мин заплакал, увидев травму Гомеша. После матча игроки "Эвертона" посетили раздевалку "Тоттенхэма", чтобы успокоить корейского нападающего, пишет ТАСС.

"Эвертон" может подтвердить, что Андре Гомешу в понедельник предстоит операция после травмы лодыжки в игре с "Тоттенхэмом". Португалец был доставлен в госпиталь "Эйнтри" прямо с поля на машине скорой помощи в сопровождении членов медицинского штаба "Эвертона". После медицинского обследования у него диагностирован перелом костей правой лодыжки. Клуб будет предоставлять дальнейшую информацию в установленном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы "Эвертона".

Гомеш перешел в "Эвертон" из "Барселоны" на правах аренды в августе 2018 года, в 2019-м клуб выкупил права на португальца. Всего за "Эвертон" он провел 38 матчей в разных турнирах, забив один гол и отдав две голевые передачи. Также он играл за португальскую "Бенфику, в составе которой становился чемпионом страны и дважды выходил в финал Лиги Европы, и испанскую "Валенсию". Вместе с "Барселоной" Гомеш становился чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и один раз побеждал в суперкубке страны.

За сборную Португалии Гомеш провел 29 матчей, став чемпионом Европы в 2016 году.