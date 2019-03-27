Португалия: аномально теплая погода сохранится до конца недели

По данным португальского института моря и атмосферы, максимальные значения температур для этого времени года будут фиксироваться до конца недели, причем вплоть до периодов зноя.

Синоптики констатируют, что в этом году март выдался сухим и жарким. Это происходит из-за влияния антициклона, который движется со стороны Британских островов. Также, из-за этого погодного явления в континентальной Португалии будет дуть сильный восточный ветер, осадков в ближайшие дни не ожидается.

Порывы ветра прогнозируют от умеренных до сильных. В Алгарве из-за ветра до 65 км в час ожидают сильные волнения на море.