Португалия: аномально теплая погода сохранится до конца недели

Среда, 27 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: аномально теплая погода сохранится до конца недели

В Алгарве ожидаются сильные порывы ветра и волнения на море.

По данным португальского института моря и атмосферы, максимальные значения температур для этого времени года будут фиксироваться до конца недели, причем вплоть до периодов зноя.

Синоптики констатируют, что в этом году март выдался сухим и жарким. Это происходит из-за влияния антициклона, который движется со стороны Британских островов. Также, из-за этого погодного явления в континентальной Португалии будет дуть сильный восточный ветер, осадков в ближайшие дни не ожидается.

Порывы ветра прогнозируют от умеренных до сильных. В Алгарве из-за ветра до 65 км в час ожидают сильные волнения на море.

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