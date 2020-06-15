Португалия: аптечные экспресс-тесты на коронавирус набирают популярность

В аптеках Порту и Лиссабона становятся популярными серологические экспресс-тесты на коронавирус. Тесты позволяют определить в крови наличие антител, вырабатываемых иммунной системой в борьбе с вирусом. Об этом сообщает издание Jornal i.

Для проведения исследования, специалисты проводят забор крови из пальца. Результат можно получить уже через 15 минут. Сотрудники аптек сообщают, что все больше клиентов обращаются с просьбой провести исследование. Сейчас в сети аптек Farmácia Birra в Порту ежедневно проводят 8-10 тестов.

«Мы провели сотни тестов. Среди главных причин, по которым люди обращаются за исследованием – подозрение наличия у себя инфекции и требование работодателей пройти тест», - рассказал представитель сети аптек в Порту Педро Коутиньо.

В Лиссабоне подобные исследования проводятся в аптеках в районе Benfica и Avenida da Roma. Для того, чтобы проводить тесты у аптек должна быть специальная комната для процедуры забора крови, кроме этого, работники должны пройти специальный курс.

Серологические тесты пользуются популярностью за счет низкой цены и быстрых результатов. Однако, Национальный орган по лекарственным средствам Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) уже опубликовал заявление, в котором говорится, что данный вид тестов в некоторых случаях может показывать ложный результат.