Португалия: аренда недвижимости подорожала на 3,8 процента

Пятница, 04 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: аренда недвижимости подорожала на 3,8 процента

Цены на аренду жилья в Португалии в июле выросли на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, до 15 евро/кв.м.

Что касается квартального увеличения, то в конце июля рост составил 8,3%.

В годовом исчислении - 31,6%, согласно тому же показателю, рассчитанному сайтом недвижимости idealista.

Кроме того, отмечается, что стоимость аренды в июле выросла в двенадцати окружных столицах.

Возглавила список Эвора (+8,1%), за ней следуют Фуншал (+6,4%), Фару (+6%) и Авейру (+4,8%), а в Лейрии (-6,9%) и Браге (-0,9%) цены снизились.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)