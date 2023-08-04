Португалия: аренда недвижимости подорожала на 3,8 процента

Что касается квартального увеличения, то в конце июля рост составил 8,3%.

В годовом исчислении - 31,6%, согласно тому же показателю, рассчитанному сайтом недвижимости idealista.

Кроме того, отмечается, что стоимость аренды в июле выросла в двенадцати окружных столицах.

Возглавила список Эвора (+8,1%), за ней следуют Фуншал (+6,4%), Фару (+6%) и Авейру (+4,8%), а в Лейрии (-6,9%) и Браге (-0,9%) цены снизились.