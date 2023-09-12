Португалия: аренда официально вырастет на 6,94 процента

Вторник, 12 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: аренда официально вырастет на 6,94 процента

Помешать такому резкому росту может только вмешательство правительства республики.

Если правительство не примет меры по прекращению роста арендных ставок, в 2024 году суммы, выплачиваемые арендаторами, вырастут на 6,94%.

Как указано в предварительных данных, опубликованных 31 августа, INE указывает, что с 1 января 2024 года арендодатели могут повысить арендную плату до 6,94%.

Если правительство решит не тормозить это повышение, как это произошло год назад, когда действовал предел в 2% для обновления арендной платы, 6,94% будет базовым значением для повышения большинства договоров аренды.

Это будет самый большой рост арендной платы за последние 30 лет.

Национальный институт статистики (INE) объявил в четверг, что изменение индекса потребительских цен за последние 12 месяцев, исключая жилье, в августе составило 6,94%.

Это и есть значение, установленное законом для расчета обновленной арендной платы за жилую, коммерческую или служебную недвижимость на следующий год.

Но это значение станет официальным только после того, как будет опубликовано в Diário da República, что должно произойти до 30 октября.

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