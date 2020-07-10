Португалия: аренда в Лиссабоне – подешевела

Пятница, 10 Июль 2020 Португалия

Португалия: аренда в Лиссабоне – подешевела

Данные основаны на Индексе жилой аренды Confidencial Imobiliário.

Согласно им, плата за жилую аренду в столице снизилась впервые за последние шесть  лет.
При этом за первые три месяца этого года цены на аренду жилья в Лиссабоне упали на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 Также данные показывают, что рост арендной платы в португальской столице начал замедляться с конца 2017 года, когда он составил 19%. В конце прошлого года рост цен упал до 1,4%.
В противоположность Лиссабону – в Порту показатели арендной платы в первой половине текущего года оставались стабильными, с остаточным квартальным отклонением.
В целом на материковой части Португалии плата за аренду жилплощади в течение первых трех месяцев 2020 года продемонстрировала увеличение на 2,9%. Таким образом, темпы ежеквартального прироста сохранились на уровне прошлого года (свыше 2%).

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