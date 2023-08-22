Португалия: аренда в Лиссабоне выросла больше других столиц

Лиссабон - мировая столица, где был зафиксирован самый большой рост арендной платы, особенно в домах премиум-класса.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании Savills «Indice Mundial do Mercado Residencial Prime», среди 30 проанализированных городов в первой половине этого года стоимость арендной платы в Лиссабоне выросла на 13,9%, а в июне прирост составил 32,7% в аналогичном выражении.

Благодаря такому росту цен на дома премиум-класса рост арендной платы в Лиссабоне в первой половине года превышает значения, зарегистрированные в таких городах, как Сингапур (13,6%), где был зарегистрирован второй по величине рост, или Берлин (9,2%), занимающий третье место по величине прироста.

Одновременно это более чем вдвое превышает рост, зарегистрированный в таких городах, как Дубай, где рост составил 5,4% в период с января по июнь этого года, или в Куала-Лумпуре с ростом на 4,3%.

В международном исследовании Savills подчеркивается, что на рынках аренды в Лиссабоне и Сингапуре «за последние 18 месяцев наблюдался значительный рост цен, причем арендная плата выросла более чем на 40%», поскольку «был больший спрос на международных арендаторов, которые стимулировали рынок жилья премиум-класса».

Среди десяти проанализированных в исследовании европейских городов, после Лиссабона и Берлина восьмое место занимает Амстердам, где в первой половине этого года арендная плата выросла на 3,3%, за ним следует Барселона с ростом на 3%, а также Милан и Мадрид с 2,9%.

В Лондоне и Риме рост за полгода составил 1,9%, а в Афинах - 1,8%. В Париже рост был менее выраженным - 0,2%.