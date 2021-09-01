Португалия: аренда жилья в 2022 году подорожает

Уровень инфляции в августе достиг 1,5%, согласно данным Национального института статистики (INE), при среднем изменении цен (индекс потребительских цен) за последние 12 месяцев на уровне 0,49%.

Без учета жилья он составил 0,43% в августе, согласно предварительным данным INE, и эта цифра послужит основой для обновления арендных ставок в следующем году.

Повышение арендной платы в следующем году будет означать возврат к тенденции, которая наблюдалась в последние годы, за исключением 2021.

Коэффициент обновления для арендной платы, то есть среднего индекса цен за последние 12 месяцев без учета жилья, применяется как к арендной плате за жилье (бесплатная или поддерживаемая аренда), так и к арендной плате за нежилую (коммерческую и промышленную) аренду.

Это обновление не включает договоры аренды, заключенные до 1990 года в случае жилья, или 1995 года в случае нежилого фонда, а также тех, которые находятся в процессе перехода к новому режиму аренды в городах.

После определения коэффициента обновления арендной платы он должен быть опубликован в Diário da República до 30 октября, и только после этого арендодатели могут сообщить арендаторам, что они собираются изменить арендную плату. Как только это намерение будет сообщено (в письменной форме), изменение суммы арендной платы, взимаемой с арендаторов, может быть произведено через 30 дней.