Португалия: аренда жилья в Порту составляет в среднем 1415 евро

Аренда жилья обходится в среднем в 1415 евро, и это второй район, в котором наблюдается большая разница (31%) между ценами, предлагаемыми на рынке, и теми, которые люди действительно ищут (1084 евро).

Согласно исследованию портала Imovirtual, «аренда жилья дороже в Вила-Нова-де-Гайя, Порту и Матозиньюш», а «Амаранте, Байан и Лусада - самые дешевые муниципалитеты для тех, кто хочет снять жилье в округе Порту».

В среднем объявленная стоимость аренды превышает 1000 евро в муниципалитетах Пасуш-де-Феррейра, Повуа-де-Варзим, Гондомар, Майя, Вила-ду-Конде, Паредеш, Матозиньюш, Вила-Нова-де-Гайя, Санту-Тирсу и Порту.

Разница между спросом и предложением на аренду больше только в районе Лиссабона (62%), а район Фару занимает третье место с разницей в 27%.

«Авейру (7%), Виана-ду-Каштелу (7%), Сетубал (8%) и Брага (9%) - это районы, в которых стоимость жилья отличается наименьшей разницей», - подчеркивает Imovirtual, указывая также, что «Порталегре, Эвора и Визеу - единственные районы на континенте, где цены сбалансированы».

Что касается продажи домов, то «район Порту занимает второе место в стране по уровню спроса, однако между искомой ценой (299 340 евро) и реальной (379 211 евро) наблюдается такой же разрыв, как и в Лиссабоне - (27%) в среднем».