Португалия: арендаторы - главные претенденты на покупку

Парламент одобрил новый закон, который гарантирует преимущественное право (direito de preferência) арендаторов в случае продажи или передачи (dação em cumprimento) жилой недвижимости, арендуемой в течение более трех лет.

Напомним, что 1 августа с.г. президент Республики Марселу Ребелу де Соуза наложил вето на предыдущий закон, одобренный парламентом 18 июля, предоставляющий преимущественное право арендаторам без критерия срока проживания, мотивируя тем, что «преимущественным правом в этом случае смогут воспользоваться не только арендаторы, защищающие свое право на жилье, но и арендаторы с деятельностью иного характера, а именно бизнесмены».

По предложению парламентских фракций BE и PS депутаты приняли решение, что при осуществлении преимущественного права арендаторов применяются одни и те же условия как при покупке жилья в зданиях, находящихся в горизонтальной собственности (propriedade horizontal), так в зданиях, находящихся в полной собственности(propriedade plena).

Отметим, что здание в горизонтальной собственности поделено на отдельные/автономные части (например, квартиры или этажи), зарегистрированные в реестре по отдельности. С другой стороны, здание в полной собственности зарегистрировано под одной статьей стью принадлежащее имеет единый элемент матрицы (artigo matricial).

«В случае договоров аренды жилья относительно части здания, не состоящей в горизонтальной собственности, арендодатель имеет преимущественное право на тех же условиях, что и арендатор автономной доли», - предлагают BE и PS.