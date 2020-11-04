Португалия: арендаторы - под защитой

Согласно сообщению, размещенному на портале Канцелярии Президента Республики, «Марселу Ребелу де Соуза принял решение промульгировать данный диплом, поскольку осознает, что «в нынешней ситуации экономического и социального кризиса, спровоцированного ситуацией пандемии, необходима особая защита семей и их жилья, что оправдывает временную и исключительную меру по приостановлению выселения особо уязвимых лиц».

Вместе с тем, защита арендаторов гарантирована только в случае своевременной выплаты ими арендной платы, причитающейся за период с октября по декабрь 2020 года.

Таким образом, арендатор, опоздавший, к примеру, на один месяц с оплатой аренды за жилье, может быть выселен домовладельцем, который будет иметь право расторгнуть договор аренды без применения механизма защиты арендаторов.

Напомним, что данный механизм был создан правительством в марте 2020 г. ввиду пандемии Covid-19. В его рамках был приостановлен отказ от продления или расторжения договоров аренды со стороны арендодателей, за исключением если сам арендатор пожелает расторгнуть договор.

Кроме того, Парламент одобрил запрет - до 31 декабря с.г. - на изъятие кредиторами объекта недвижимости, который находится в залоге по договору об ипотеке в целях обеспечения исполнения должником своих обязательств по кредитному договору (execução de hipoteca) и является его собственным и постоянным жильем.