Португалия: арендаторы - под защитой
Президент утвердил принятый парламентом закон, продлевающий защиту арендаторов до 31 декабря с.г.
Согласно сообщению, размещенному на портале Канцелярии Президента Республики, «Марселу Ребелу де Соуза принял решение промульгировать данный диплом, поскольку осознает, что «в нынешней ситуации экономического и социального кризиса, спровоцированного ситуацией пандемии, необходима особая защита семей и их жилья, что оправдывает временную и исключительную меру по приостановлению выселения особо уязвимых лиц».
Вместе с тем, защита арендаторов гарантирована только в случае своевременной выплаты ими арендной платы, причитающейся за период с октября по декабрь 2020 года.
Таким образом, арендатор, опоздавший, к примеру, на один месяц с оплатой аренды за жилье, может быть выселен домовладельцем, который будет иметь право расторгнуть договор аренды без применения механизма защиты арендаторов.
Напомним, что данный механизм был создан правительством в марте 2020 г. ввиду пандемии Covid-19. В его рамках был приостановлен отказ от продления или расторжения договоров аренды со стороны арендодателей, за исключением если сам арендатор пожелает расторгнуть договор.
Кроме того, Парламент одобрил запрет - до 31 декабря с.г. - на изъятие кредиторами объекта недвижимости, который находится в залоге по договору об ипотеке в целях обеспечения исполнения должником своих обязательств по кредитному договору (execução de hipoteca) и является его собственным и постоянным жильем.