Португалия: арендная плата по новым контрактам сильно выросла

Среда, 29 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: арендная плата по новым контрактам сильно выросла

Увеличение стоимости арендной платы сопровождается падением на 3,3% количества новых договоров.

В период с сентября по декабрь 2022 года медианное значение арендной платы по новым договорам составляло 6,91 евро за квадратный метр.

Сумма отражает увеличение на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что является более выраженным увеличением при сравнении предыдущего квартала с аналогичным периодом прошлого года, когда рост составил 7,7%.

По сравнению с предыдущим кварталом медианное значение арендной платы увеличилось на 5,3%, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE), опубликованные 29 марта.

В четвертом квартале 2022 года было подписано 22 628 новых договоров, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда нашлись 23 394 новых арендатора.

Самая высокая арендная плата была зафиксирована в районе Метрополитана-де-Лиссабон, где платили 10,38 евро за квадратный метр, в Алгарве (8,06 евро/кв.м), в районе Метрополитана-ду-Порту (7,62 евро/кв.м) и на Мадейре (7,54 евро/кв.м), причем в этих субрегионах также наблюдается более высокий годовой рост, чем в стране.

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