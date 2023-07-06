Португалия: арендная плата растет в два раза быстрее, чем в Европе

Рынок жилой недвижимости продолжает демонстрировать признаки оживления. Если в первом квартале этого года цены на недвижимость в еврозоне сократились на 0,9% по сравнению с последним кварталом 2022 года, то в Португалии они выросли в среднем на 1,4%.

Согласно данным, опубликованным 5 июля Евростатом, среди 20 стран еврозоны Португалия стала шестой страной, в которой зарегистрирован самый высокий рост цен на рынке жилья в период с января по март.

«Мы по-прежнему сталкиваемся с хронической нехваткой домов для продажи, которая теперь еще больше усугубляется увеличением затрат на строительство», - заявил в мае директор Confidencial Imobiliário Рикардо Гимарайнш, отвечая на результаты исследования рынка жилья Португалии ( PHMS).

Это указывает на ожидания со стороны застройщиков и агентов по недвижимости, что рынок не испытает падения цен в течение следующих 12 месяцев.

Противоположная ситуация наблюдается в Люксембурге и Германии, на долю которых в первом квартале 2023 года пришлось падение цен на 4,5% и 3,1%.

Большая динамичность рынка жилой недвижимости в Португалии по сравнению со странами еврозоны не является новой или краткосрочной тенденцией.

Данные Евростата показывают, например, что за последние 12 месяцев, закончившихся в марте, в то время как цены на недвижимость в Португалии выросли в среднем на 8,7%, в Еврозоне наблюдался небольшой рост (0,4%).

Такая же тенденция наблюдалась в 2022 году (Португалия с 11,3% против Еврозоны с 3%), при этом цены в Португалии выросли в два раза больше, чем в среднем по странам Еврозоны.

Например, за последние пять лет цены на недвижимость в Португалии росли в среднем со скоростью 10,2% в год, что привело к совокупному увеличению на 58%.

В зоне евро цены росли со средней скоростью 5,1%, в результате чего общий рост составил 28%.

Динамика национального рынка недвижимости не ограничивается операциями купли-продажи недвижимости. Это касается и рынка аренды.

Данные, опубликованные Евростатом, за последний квартал показывают, что арендная плата в еврозоне выросла на 0,9% по сравнению с последним кварталом 2022 года, а в Португалии - на 1,6%.

Та же тенденция наблюдается и за последние 12 месяцев, закончившихся в марте: если в Португалии арендная плата выросла на 4,2%, то в Еврозоне она осталась на уровне роста 2,7%.

Как и в случае с ценами на недвижимость, за последние пять лет арендная плата в ЕС в среднем увеличилась на 7,92%, а в Португалии выросла на 15%, находясь между уровнями, зарегистрированными на Кипре (15,5%) и в Бельгии (14,7%).

Хотя в Португалии как арендная плата, так и цены на недвижимость растут более высокими темпами, чем в среднем по Еврозоне, с 2018 года рынок купли-продажи был намного сильнее, чем рынок аренды.

«Рынок аренды продолжает демонстрировать стабильный спрос, который в сочетании с отсутствием предложения оказывает давление на арендную плату», - говорится в последнем отчете PHMS, подготовленном Confidencial Imobiliário.