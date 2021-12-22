Португалия: арендная плата за жилье снова выросла

Среда, 22 Декабрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: арендная плата за жилье снова выросла

Однако темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным Национального института статистики (INE), в период с июля по сентябрь аренда стала на 7,4% дороже, а средний показатель по стране составлял 6,08 евро.

Лиссабон, как всегда, остается самым дорогим городом Португалии для аренды жилья.

В период с июля по сентябрь в стране было подписано 22 305 новых договоров аренды семейного жилья, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем квартале.

В этот период медианное значение арендной платы выросло на 7,4% до 6,08 евро по сравнению с тем же кварталом прошлого года, что менее выражено, чем во втором квартале (11,5%) , когда арендная плата составляла 6,03 евро.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года арендная плата выросла на 0,8%.

В Лиссабонской столичной зоне (AML) было подписано 7516 новых договоров аренды, что составляет около трети от общего числа, и медианная величина арендной платы здесь составила 9,04 евро.

За столицей следуют Алгарве (6,78 евро), столичная зона Порту (6,65 евро) и Мадейра (6,28 евро).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)