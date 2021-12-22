Португалия: арендная плата за жилье снова выросла

По данным Национального института статистики (INE), в период с июля по сентябрь аренда стала на 7,4% дороже, а средний показатель по стране составлял 6,08 евро.

Лиссабон, как всегда, остается самым дорогим городом Португалии для аренды жилья.

В период с июля по сентябрь в стране было подписано 22 305 новых договоров аренды семейного жилья, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем квартале.

В этот период медианное значение арендной платы выросло на 7,4% до 6,08 евро по сравнению с тем же кварталом прошлого года, что менее выражено, чем во втором квартале (11,5%) , когда арендная плата составляла 6,03 евро.

По сравнению со вторым кварталом 2021 года арендная плата выросла на 0,8%.

В Лиссабонской столичной зоне (AML) было подписано 7516 новых договоров аренды, что составляет около трети от общего числа, и медианная величина арендной платы здесь составила 9,04 евро.

За столицей следуют Алгарве (6,78 евро), столичная зона Порту (6,65 евро) и Мадейра (6,28 евро).