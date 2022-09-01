Португалия: арендная плата за жилье вырастет в январе

Четверг, 01 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: арендная плата за жилье вырастет в январе

Арендодатели смогут повысить арендную плату на 5,43% согласно закону, учитывая среднее значение инфляции за август.

Это подтверждено в публикации Национального статистического института (INE). Тысячи арендаторов будут платить больше за аренду в следующем году.

После заморозки стоимости арендной платы в 2021 году (поскольку инфляция в 2020 году была отрицательной) и повышения всего на 0,43% в этом году стоимость арендной платы резко вырастет в январе.

Ежегодное обновление не является обязательным, это зависит от воли арендодателей, но если они захотят, то с 1 января смогут сделать надбавки на 5,43%.

Арендная плата обновляется ежегодно в зависимости от инфляции. Правило, предусмотренное Гражданским кодексом, заключается в том, что годовой коэффициент обновления дохода для различных видов аренды является результатом общего изменения индекса потребительских цен.

Национальный статистический институт (INE) сообщил в эту среду, что инфляция, которая учитывается при обновлении арендной платы, составляет 5,43%.

Окончательная стоимость будет подтверждена 12 сентября (обычно она равна стоимости, указанной в предварительной оценке) и затем будет опубликована в Diário da República до 30 октября.

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