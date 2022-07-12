Португалия: арендная плата за жилье выросла в июне

Вторник, 12 Июль 2022 Португалия Португалия

Португалия: арендная плата за жилье выросла в июне

По данным INE, в Лиссабоне и Алгарве был зарегистрирован «наиболее интенсивный рост».

Арендная плата за кв.м увеличилась на 2,7% в июне по сравнению с тем же месяцем 2021 года, и все регионы демонстрируют рост в годовом исчислении, как сообщает INE.

По данным Национального статистического института ( INE ), в июне «все регионы продемонстрировали положительные годовые колебания арендной платы за жилье, причем в Алгарве и Лиссабоне (оба по 2,9%) было зарегистрировано наиболее интенсивное повышение».

Что касается средней стоимости арендной платы за квадратный метр жилья, то она увеличилась на 0,2% в месяц.

Регионами с самым высоким положительным ежемесячным изменением были Центр, Лиссабон, Алентежу, Алгарве и Азорские острова, все с ставками 0,2%, при этом ни в одном регионе не было отрицательного изменения соответствующего среднего значения арендной платы за жилье.

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