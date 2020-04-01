Португалия: арендную плату можно не платить?
Соответствующий законопроект был одобрен Советом министров 26 марта.
На этой неделе документ, являющийся частью нового пакета чрезвычайных мер для реагирования на эпидемиологическую ситуацию, должен быть представлен на обсуждение и голосование в Парламент. То есть, как ожидается, данная версия может претерпеть ряд изменений по предложениям различных парламентских фракций.
Законопроект предусматривает создание «исключительного и временного» режима защиты как арендаторов (в секторах аренды жилых помещений и коммерческой аренды), так и арендодателей, имеющих финансовые трудности.
АРЕНДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
А) Арендаторы
Предусматривается возможность приостановления выплаты арендной платы арендаторами в те месяцы, в которые в Португалии было введено чрезвычайное положение, а также в последующем месяце, если падение доходов домохозяйств составит более 20% по сравнению с доходами предыдущего месяца или за аналогичный период в предыдущем году (если режим ЧП охватывает несколько месяцев).
Другое условие для приостановления - уровень усилий (taxa de esforço) домохозяйства по выплате арендной платы должен превышать 35%, что может быть вызвано падением доходов в результате пандемии Covid-19.
В этих ситуациях законопроект устанавливает, что «арендодатель вправе расторгнуть договор аренды из-за неуплаты арендной платы, причитающейся за месяцы, в которых действует режим ЧП, и в первый последующий месяц только в том случае, если арендатор не произведет оплату в течение одного года (12 месяцев) после окончания «льготного» периода - ежемесячными платежами в размере не менее 1/12 от общей суммы, выплачиваемыми вместе с текущей арендной платой».
Арендаторы, которые не в состоянии выплачивать арендную плату, «обязаны уведомить арендодателя в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до погашения первой арендной платы, которую они намерены не платить, воспользовавшись льготным режимом».
Кроме того, арендаторы жилья, а также студенты, которые не имеют доходов от трудовой деятельности, и поручители (fiadores), у которых наблюдается снижение дохода и которые не в состоянии платить за аренду вместо жильцов, могут подать заявку на беспроцентный кредит от
Института жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU). Данный заем предназначен для возможности уплаты «разницы между суммой ежемесячной задолженности по арендной плате и суммой, оставшейся в результате применения к доходу домохозяйства максимальной taxa de esforço в 35%»; при этом остающийся в результате доход домохозяйства не должен быть ниже индексанта социальной поддержки (IAS, в 2020 году - 438,81 евро).
Вместе с тем, эта возможность (взять беспроцентный кредит) не распространяется на арендаторов, «падение доходов которых приводит к уменьшению размера их задолженности по арендной плате - в соответствии с условиями, установленными специальными режимами аренды (arrendamento) или арендной платы (renda), таких как arrendamento apoiado, renda apoiada и renda social».
Также законопроект предусматривает, что государственные предприятия, имеющие арендованную недвижимость, могут, в течение периода действия закона, снижать арендную плату своим арендаторам.
Б) Арендодатели
Арендодатели в секторе жилой аренды, у которых есть доказательства снижения доходов (на 20% по сравнению с предыдущим месяцем или аналогичным периодом) и арендаторы которых не прибегли к кредиту IHRU, могут запросить беспроцентный кредит в IHRU для компенсации снижения своих доходов по причине невыплаты арендной платы арендаторами «всякий раз, когда оставшийся располагаемый доход домохозяйства (арендодателей) падает ниже IAS».
КОММЕРЧЕСКАЯ АРЕНДА
Предусматривается возможность отсрочки в выплате арендной платы арендаторами в те месяцы, в которые в Португалии было введено ЧП; при этом соответствующая оплата должна быть произведена в течение 12 месяцев после окончания «льготного» периода - ежемесячными платежами в размере не менее 1/12 от общей суммы, выплачиваемыми вместе с текущей арендной платой.
Данная мера распространяется на организации или учреждения, открытые для широкой публики и предназначенные для розничной торговли и деятельности по предоставлению услуг, которые были закрыты или приостановили деятельность в связи с мерами правительства в условиях ЧП, к примеру, рестораны и кафе, в том числе те, которые продолжают деятельность по продаже продуктов питания, готовых к употреблению, или «на вынос» (take away).