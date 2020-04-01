Португалия: арендную плату можно не платить?

На этой неделе документ, являющийся частью нового пакета чрезвычайных мер для реагирования на эпидемиологическую ситуацию, должен быть представлен на обсуждение и голосование в Парламент. То есть, как ожидается, данная версия может претерпеть ряд изменений по предложениям различных парламентских фракций.

Законопроект предусматривает создание «исключительного и временного» режима защиты как арендаторов (в секторах аренды жилых помещений и коммерческой аренды), так и арендодателей, имеющих финансовые трудности.

АРЕНДА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

А) Арендаторы

Предусматривается возможность приостановления выплаты арендной платы арендаторами в те месяцы, в которые в Португалии было введено чрезвычайное положение, а также в последующем месяце, если падение доходов домохозяйств составит более 20% по сравнению с доходами предыдущего месяца или за аналогичный период в предыдущем году (если режим ЧП охватывает несколько месяцев).

Другое условие для приостановления - уровень усилий (taxa de esforço) домохозяйства по выплате арендной платы должен превышать 35%, что может быть вызвано падением доходов в результате пандемии Covid-19.

В этих ситуациях законопроект устанавливает, что «арендодатель вправе расторгнуть договор аренды из-за неуплаты арендной платы, причитающейся за месяцы, в которых действует режим ЧП, и в первый последующий месяц только в том случае, если арендатор не произведет оплату в течение одного года (12 месяцев) после окончания «льготного» периода - ежемесячными платежами в размере не менее 1/12 от общей суммы, выплачиваемыми вместе с текущей арендной платой».

Арендаторы, которые не в состоянии выплачивать арендную плату, «обязаны уведомить арендодателя в письменном виде не позднее, чем за 5 дней до погашения первой арендной платы, которую они намерены не платить, воспользовавшись льготным режимом».

Кроме того, арендаторы жилья, а также студенты, которые не имеют доходов от трудовой деятельности, и поручители (fiadores), у которых наблюдается снижение дохода и которые не в состоянии платить за аренду вместо жильцов, могут подать заявку на беспроцентный кредит от

Института жилищного строительства и городской реабилитации (IHRU). Данный заем предназначен для возможности уплаты «разницы между суммой ежемесячной задолженности по арендной плате и суммой, оставшейся в результате применения к доходу домохозяйства максимальной taxa de esforço в 35%»; при этом остающийся в результате доход домохозяйства не должен быть ниже индексанта социальной поддержки (IAS, в 2020 году - 438,81 евро).

Вместе с тем, эта возможность (взять беспроцентный кредит) не распространяется на арендаторов, «падение доходов которых приводит к уменьшению размера их задолженности по арендной плате - в соответствии с условиями, установленными специальными режимами аренды (arrendamento) или арендной платы (renda), таких как arrendamento apoiado, renda apoiada и renda social».

Также законопроект предусматривает, что государственные предприятия, имеющие арендованную недвижимость, могут, в течение периода действия закона, снижать арендную плату своим арендаторам.

Б) Арендодатели

Арендодатели в секторе жилой аренды, у которых есть доказательства снижения доходов (на 20% по сравнению с предыдущим месяцем или аналогичным периодом) и арендаторы которых не прибегли к кредиту IHRU, могут запросить беспроцентный кредит в IHRU для компенсации снижения своих доходов по причине невыплаты арендной платы арендаторами «всякий раз, когда оставшийся располагаемый доход домохозяйства (арендодателей) падает ниже IAS».

КОММЕРЧЕСКАЯ АРЕНДА

Предусматривается возможность отсрочки в выплате арендной платы арендаторами в те месяцы, в которые в Португалии было введено ЧП; при этом соответствующая оплата должна быть произведена в течение 12 месяцев после окончания «льготного» периода - ежемесячными платежами в размере не менее 1/12 от общей суммы, выплачиваемыми вместе с текущей арендной платой.

Данная мера распространяется на организации или учреждения, открытые для широкой публики и предназначенные для розничной торговли и деятельности по предоставлению услуг, которые были закрыты или приостановили деятельность в связи с мерами правительства в условиях ЧП, к примеру, рестораны и кафе, в том числе те, которые продолжают деятельность по продаже продуктов питания, готовых к употреблению, или «на вынос» (take away).