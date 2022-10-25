Португалия: арендный фонд жилья упал на 53 процента

Вторник, 25 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: арендный фонд жилья упал на 53 процента

По данным исследования Idealista, в Порту сдается на 68% меньше домов, а в Лиссабоне - на 66% меньше.

Предложение домов в аренду в Португалии упало на 53% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предложением, которое было доступно за тот же период в 2021 году.

Аренда домов в Португалии за последний год также снизилась в 17 округах.

Лидируют в списке Авейру (-68%) и Порту (-68%), за ними следуют Лиссабон (-66%) и Брага (-61%).

В дополнение к этим городам недвижимость, сдаваемая в аренду, также сократилась в Понта-Делгаде (-57%), Визеу (-50%), Коимбре (-45%), Фуншале (-44%), Лейрии (-43%), Вила-Реале (-42%), Эворе (-39%), Виана-ду-Каштелу (-37%), Фару (-34%), Беже (-31%), Сетубале (-30%), Гуарде (-29% ) и Каштелу-Бранку (-29%).

На другом конце шкалы оказался Сантарен, где предложение жилья в аренду выросло больше всего (+33%), за ним следует Браганса (+20%).

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