Португалия: арендодатели теряют на оплате, но выигрывают от IRS

Это одна из мер помощи семьям (в данном случае арендаторам), о которых правительство объявило ранее на этой неделе. В итоге квартплата в январе вырастет не на 5,43%, как того требует закон, а всего на 2%.

Чтобы компенсировать арендодателям недополученную прибыль, правительство изменит закон, чтобы убытки, которые владельцы понесут в результате ограничения арендной платы, были возмещены за счет налогообложения.

Вместо того, чтобы изменить размер платы IRS или IRC, уплачиваемой домовладельцами, правительство изменит долю налогооблагаемого дохода. Эта мера предусматривает 9% освобождение от дохода от собственности в случае традиционной аренды.

Что это значит? В настоящее время такие вычеты, как стоимость кондоминиума или IMI, вычитаются из стоимости валового дохода, и получается налогооблагаемый доход от собственности. Этот доход в настоящее время взимается по ставке 28% на 100% этого налогооблагаемого дохода от собственности.

С изменением закона, предложенным сейчас правительством, вместо 100% только 91% этого налогооблагаемого дохода от собственности будет подлежать применению ставки 28%.

Например, при арендной плате в 600 евро 2-процентная скидка (вместо предусмотренного законом повышения на 5,43%) приведет к тому, что арендодатель будет терять 20,58 евро в месяц. Но он полностью возвращает эту сумму в IRS, где он будет платить на 21,18 евро меньше в месяц. Это связано с тем, что ставка освобождения 28% больше не применяется к 100% стоимости арендной платы, а теперь взимается только с 91% дохода от собственности.

Другими словами, режим, предложенный правительством, эффективно компенсирует отсутствие роста в соответствии с инфляцией, обеспечивая более высокую ликвидность.