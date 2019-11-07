Португалия: «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ
В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» и португальская «Витория Гимарайеш» сыграли вничью.
Матч, проходивший в Гимарайеше, завершился со счётом 1:1.
В составе «Арсенала» забил Шкодран Мустафи, открывший счёт на 81-й минуте. На первой компенсированной минуте ко второму тайму «Витория» сравняла счёт усилиями Бруно Дуарте, пишет russian.rt.com.
«Арсенал» лидирует в группе F, имея десять набранных очков после четырёх матчей. Лондонцы опережают ближайших конкурентов, «Стандарт» и «Айнтрахт», на четыре пункта.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину.