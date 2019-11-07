Португалия: «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ

Матч, проходивший в Гимарайеше, завершился со счётом 1:1.

В составе «Арсенала» забил Шкодран Мустафи, открывший счёт на 81-й минуте. На первой компенсированной минуте ко второму тайму «Витория» сравняла счёт усилиями Бруно Дуарте, пишет russian.rt.com.

«Арсенал» лидирует в группе F, имея десять набранных очков после четырёх матчей. Лондонцы опережают ближайших конкурентов, «Стандарт» и «Айнтрахт», на четыре пункта.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину.