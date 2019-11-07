Португалия: «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ

Четверг, 07 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Арсенал» сыграл вничью с «Виторией» в матче ЛЕ

В рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Европы лондонский «Арсенал» и португальская «Витория Гимарайеш» сыграли вничью.

Матч, проходивший в Гимарайеше, завершился со счётом 1:1.

В составе «Арсенала» забил Шкодран Мустафи, открывший счёт на 81-й минуте. На первой компенсированной минуте ко второму тайму «Витория» сравняла счёт усилиями Бруно Дуарте, пишет russian.rt.com.

«Арсенал» лидирует в группе F, имея десять набранных очков после четырёх матчей. Лондонцы опережают ближайших конкурентов, «Стандарт» и «Айнтрахт», на четыре пункта.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в нападении на игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца признали свою вину.

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