Португалия: «Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»

Пятница, 25 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Португалия: «Арсенал» вырвал победу у «Витории Гимарайнш»

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Английский "Арсенал" обыграл португальскую "Виторию" со счетом 3:2 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В составе хозяев дублем отметился Николя Пепе (80-я и 90-я минуты), один гол на счету Габриэля Мартинелли (32), у проигравших отличились Маркус Эдвардс (9) и Бруно Дуарте (37), пишет ТАСС.

В другом матче группы F немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:1 обыграл бельгийский "Стандард" в домашней встрече. В турнирной таблице группы "Арсенал" занимает первое место, имея в активе 9 очков, на втором месте с 6 очками идет "Айнтрахт", третью строчку занимает "Стандард" (3), замыкает таблицу "Витория" (0).

В следующем туре "Арсенал" сыграет в гостях с "Виторией" 6 ноября, "Стандард" днем позднее примет на своем поле "Айнтрахт".

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