Португалия: ассоциации работников такси встретились с правительством

Национальная ассоциация автомобильного транспорта на легковых автомобилях (ANTRAL), Португальская федерация такси (FPT) и Национальная ассоциация объединенных такси Португалии (ANTUPE) встретились с министром мобильности Эдуарду Пинейру.

В ходе разговора стороны обсудили, что можно улучшить в сфере такси.

«Этот сектор был заброшен последними правительствами, тарифная система не обновлялась в течение 10 лет, мы не можем продолжать в том же духе», - сказал президент ANTRAL Флоренсиу Алмейда.

Что касается государственной поддержки сектора такси в контексте повышения цен на топливо, Флоренсио Алмейда признал, что это «приветствуется», но, по его мнению, не соответствует тому, что водители такси тратят ежемесячно.

Ранее правительство объявило, что такси и пассажирские автобусы получат скидку в размере 30 центов за литр вместо нынешних 10 центов с ограничением в 380 литров в месяц.

По словам Нельсона Мело, вице-президента ANTUPE, среди мер, рекомендованных для изменения сектора такси, также изменение тарифа и поддержка профессионального дизельного топлива.

Для делегации Португальской федерации такси (FPT) встреча с государственным секретарем по мобильности была «позитивной и конструктивной».

Также, по словам президента FPT, в отношении предложения федерации о доступе таксопарка к профессиональному дизельному топливу госсекретарь добавил, что «обсуждение включения в общий государственный бюджет уже находится в повестке дня правительства».