Португалия: Аталанта сделала предложение по Тринкану

Президент Браги Антонио Сальвадор подтвердил, что Аталанта сделала повторное предложение по правому вингеру Франсишку Тринкану, сообщает Sapo.

"Это правда, Аталанта сделала предложение. Но Тринкан уйдет только при выплате клаусулы", — заявил Сальвадор.

Предположительно, Аталанта была готова заплатить 10 млн евро, в то время, как отступные игрока составляют 30 миллионов, пишет football.ua.

В нынешнем сезоне 20-летний Тринкан наиграл лишь 290 минут в девяти матчах чемпионата Португалии, отметившись одним голом и одним ассистом.