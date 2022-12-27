Португалия: Autoeuropa должна анонсировать новую модель в 2023 году

Autoeuropa считает 2023 год решающим для своего будущего. Есть обязательство объявить о выпуске новой модели в течение следующего года, которая будет иметь решающее значение для будущего завода группы Volkswagen в Палмеле.

Однако рабочих все больше беспокоят условия труда: в частности, каждый седьмой работник имеет профессиональное заболевание и не может выполнять все задачи на конвейере.

«Стороны также обязуются создать условия для появления нового продукта к Volkswagen Autoeuropa, чтобы безболезненно перенести прекращение производства Volkswagen Sharan в 2022 году и возможными рыночными колебаниями для Volkswagen T-Roc», - говорится в сообщении.

Все указывает на то, что новый автомобиль станет следующим поколением T-Roc - внедорожника, который вызвал интерес у европейских водителей.

Преемник не должен полностью приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем. Ожидается, что подключаемая гибридная модель с внешней зарядной розеткой обеспечит автономность в электрическом режиме до 100 километров.