Португалия: Autoeuropa должна анонсировать новую модель в 2023 году
У завода концерна Volkswagen в Палмеле есть год, чтобы объявить о выпуске новой модели, которая должна быть гибридной.
Autoeuropa считает 2023 год решающим для своего будущего. Есть обязательство объявить о выпуске новой модели в течение следующего года, которая будет иметь решающее значение для будущего завода группы Volkswagen в Палмеле.
Однако рабочих все больше беспокоят условия труда: в частности, каждый седьмой работник имеет профессиональное заболевание и не может выполнять все задачи на конвейере.
«Стороны также обязуются создать условия для появления нового продукта к Volkswagen Autoeuropa, чтобы безболезненно перенести прекращение производства Volkswagen Sharan в 2022 году и возможными рыночными колебаниями для Volkswagen T-Roc», - говорится в сообщении.
Все указывает на то, что новый автомобиль станет следующим поколением T-Roc - внедорожника, который вызвал интерес у европейских водителей.
Преемник не должен полностью приводиться в действие бензиновым или дизельным двигателем. Ожидается, что подключаемая гибридная модель с внешней зарядной розеткой обеспечит автономность в электрическом режиме до 100 километров.