Португалия: Autoeuropa готовится приостановить производство

Причина кроется в отсутствии запчастей у словенского поставщика, пострадавшего от наводнения в начале месяца.

В то же время руководство заводского подразделения немецкого автопроизводителя в Палмеле гарантирует, что оно «следит за ситуацией» и «работает над поиском альтернатив с другими поставщиками для возвращения к нормальному производству на пострадавших заводах с наибольшей эффективностью».

Уже в марте этого года нехватка запчастей вынудила крупнейший автозавод страны остановить производство на два дня. В то время была остановлена ​​линия сборки внедорожников T-Roc, единственной модели, выпускаемой концерном Volkswagen в Португалии.

В 2022 году Autoeuropa зафиксировала второй лучший год производства за всю историю - 231 100 автомобилей.