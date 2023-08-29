Португалия: Autoeuropa готовится приостановить производство
В первой половине сентября Autoeuropa должна приостановить производство на несколько недель.
Причина кроется в отсутствии запчастей у словенского поставщика, пострадавшего от наводнения в начале месяца.
В то же время руководство заводского подразделения немецкого автопроизводителя в Палмеле гарантирует, что оно «следит за ситуацией» и «работает над поиском альтернатив с другими поставщиками для возвращения к нормальному производству на пострадавших заводах с наибольшей эффективностью».
Уже в марте этого года нехватка запчастей вынудила крупнейший автозавод страны остановить производство на два дня. В то время была остановлена линия сборки внедорожников T-Roc, единственной модели, выпускаемой концерном Volkswagen в Португалии.
В 2022 году Autoeuropa зафиксировала второй лучший год производства за всю историю - 231 100 автомобилей.