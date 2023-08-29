Португалия: Autoeuropa готовится приостановить производство

Вторник, 29 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: Autoeuropa готовится приостановить производство

В первой половине сентября Autoeuropa должна приостановить производство на несколько недель.

Причина кроется в отсутствии запчастей у словенского поставщика, пострадавшего от наводнения в начале месяца.

В то же время руководство заводского подразделения немецкого автопроизводителя в Палмеле гарантирует, что оно «следит за ситуацией» и «работает над поиском альтернатив с другими поставщиками для возвращения к нормальному производству на пострадавших заводах с наибольшей эффективностью».

Уже в марте этого года нехватка запчастей вынудила крупнейший автозавод страны остановить производство на два дня. В то время была остановлена ​​линия сборки внедорожников T-Roc, единственной модели, выпускаемой концерном Volkswagen в Португалии.

В 2022 году Autoeuropa зафиксировала второй лучший год производства за всю историю - 231 100 автомобилей.

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