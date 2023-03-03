Португалия: Autoeuropa останавливается из-за отсутствия запчастей

Autoeuropa остановила производство на последние два дня. Крупнейшему автозаводу страны не хватает запчастей, что препятствует работе сборочной линии внедорожника T-Roc, единственной модели, вышедшей из подразделения концерна Volkswagen в Португалии.

В ближайшие дни могут произойти новые остановки, предупреждает Комиссия по труду в заявлении.

«Рабочий комитет был проинформирован сегодня, что, как и на других заводах группы, возможны новые остановки из-за отсутствия деталей на линии, как это произошло в прошлую среду в части смены утром, а также днем и ночью четверга», - говорится в документе, опубликованном 3 марта.

Пока больше остановок не предвидится . Однако, если это произойдет, представители более чем 5000 заводских рабочих требуют отменить ночную смену, чтобы цикл сна не прерывался.

Нехватка компонентов не связана с нехваткой полупроводников, из-за которой в начале января осталось несобранными 5000 единиц, но которые должны быть отправлены с завода со всеми деталями в течение нескольких недель.

В 2022 году у Autoeuropa был второй лучший год производства за всю историю - 231 100 единиц. Еще лучше только в 2019 году, когда подразделение выпустило 254 600 единиц продукции.