Португалия: Autoeuropa показала один из лучших годовых результатов

Даже с учетом воздействия пандемии 2020 год стал для завода Volkswagen Autoeuropa третьим лучшим годом за всю историю. Завод в Палмеле продолжает оставаться основным национальным экспортером с оборотом, эквивалентным 1,4% национального ВВП.

В заявлении Volkswagen Autoeuropa говорится, что в 2020 году в Палмеле было произведено 192 000 единиц моделей T-Roc, Sharan и Seat Alhambra, что на 59 100 единиц меньше запланированного в начале года и на 62 600 единиц меньше по сравнению с производством в 2019 году.

Помимо производства автомобилей, компания также экспортировала около 20 миллионов штампованных деталей на 21 завод 6 брендов Volkswagen Group.

Компания подчеркивает, что оборот Volkswagen Autoeuropa в 2020 году был эквивалентен 1,4% национального ВВП и 4,7% от общего экспорта страны .

Даже с учетом значительного воздействия пандемии 2020 год стал третьим лучшим годом для Volkswagen Autoeuropa после роста в 2018 году и консолидации в 2019 году.

На заводе в Палмеле в настоящее время 5282 сотрудника, 98% из которых работают на постоянной основе.