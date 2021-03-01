Португалия: Autoeuropa показала один из лучших годовых результатов

Понедельник, 01 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: Autoeuropa показала один из лучших годовых результатов

В 2020 году на автомобильный завод приходилось 4,7% всего экспорта страны.

Даже с учетом воздействия пандемии 2020 год стал для завода Volkswagen Autoeuropa третьим лучшим годом за всю историю. Завод в Палмеле продолжает оставаться основным национальным экспортером с оборотом, эквивалентным 1,4% национального ВВП.

В заявлении Volkswagen Autoeuropa говорится, что в 2020 году в Палмеле было произведено 192 000 единиц моделей T-Roc, Sharan и Seat Alhambra, что на 59 100 единиц меньше запланированного в начале года и на 62 600 единиц меньше по сравнению с производством в 2019 году.

Помимо производства автомобилей, компания также экспортировала около 20 миллионов штампованных деталей на 21 завод 6 брендов Volkswagen Group.

Компания подчеркивает, что оборот Volkswagen Autoeuropa в 2020 году был эквивалентен 1,4% национального ВВП и 4,7% от общего экспорта страны .

Даже с учетом значительного воздействия пандемии 2020 год стал третьим лучшим годом для Volkswagen Autoeuropa после роста в 2018 году и консолидации в 2019 году.

На заводе в Палмеле в настоящее время 5282 сотрудника, 98% из которых работают на постоянной основе.

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