Португалия: Autoeuropa возобновит производство в начале октября

Администрация Autoeuropa сообщает, что в результате работы отделов логистики и закупок удалось найти новых поставщиков недостающей детали, из-за отсутствия которой компания была вынуждена объявить об остановке производства с 11 сентября по 12 ноября.

Новые поставки будут проводиться от испанской и китайской компаний.

Благодаря совместным усилиям предприятий группы Volkswagen Autoeuropa возобновит производство в начале октября.

Автомобильный завод Volkswagen в Палмеле также заявляет, что «принимая во внимание новую реальность, проводятся все необходимые приготовления для запуска производства на заводе в Палмеле. Первоначально количество смен будет меньше обычного графика работы.

«Работники Volkswagen Autoeuropa, находящиеся в сокращении, будут в кратчайшие сроки проинформированы о точной дате их возвращения к работе и соответствующем изменении режима увольнений», - добавляет администрация Autoeuropa.

Autoeuropa была вынуждена объявить о девятинедельной остановке производства из-за трудностей поставщика в Словении, которая сильно пострадала от наводнений, произошедших в этой стране в начале августа.

Autoeuropa - компания, оказывающая большое влияние на экономику Португалии, на долю которой приходится 1,5% национального валового внутреннего продукта (ВВП).

Остановка производства на заводе в Палмеле затронула десятки португальских поставщиков, в том числе компании, расположенные в промышленном парке Autoeuropa, которые тем временем уже объявили об увольнении как минимум 325 работников с нестабильной занятостью.