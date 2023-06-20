Португалия: Авейру делает ставку на молодежь

Вторник, 20 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: Авейру делает ставку на молодежь

Торгово-промышленная палата Авейру делает ставку на предпринимательство молодых людей, чтобы подготовить их к деловому миру.

Обучить молодых предпринимателей необходимым инструментам для эффективной разработки бизнес-модели и познакомить их с реальностью бизнес-структуры и ее производственных процессов, от ведения бизнеса до демонстрации технологий, принципов экономики замкнутого цикла, оцифровки или автоматизации.

Таковы основные цели YEP 5.0 - «Продвижение экосистемы», разработанной AIDA (Торгово-промышленной палатой округа Авейру). YEP 5.0 сейчас находится на завершающей стадии.

Контакт с деловым миром этих молодых участников в этом проекте AIDA распространяется на ряд именитых местных предприятий.

В этих компаниях у молодых людей будет возможность открыть для себя повседневную деятельность и стать свидетелями всей логистики подразделений.

Совместно финансируемый Compete 2020 и Европейским социальным фондом, проект YEP 5.0 также включает в себя семинар по «Дизайн-мышлению», который, как объясняет AIDA, «представляет собой ориентированный на человека подход к инновациям и основан на достижение успеха в бизнесе».

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