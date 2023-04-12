Португалия: Авейру нуждается в обучении и роботизации

Обучение, программирование, роботизация, экономика замкнутого цикла, экология, социальная сфера и управление - вот некоторые из сфер бизнеса, которые нуждаются в укреплении в структуре бизнеса региона Авейру.

Дефицит этих направлений бизнеса был обнаружен в рамках проекта INOV@IERA, целью которого является поощрение предпринимательства и бизнес-инноваций в регионе.

«Это долгий цикл, поскольку в Португалии это непросто. Такие проекты, как INOV@IERA, являются для нас толчком к тому, чтобы сделать первые шаги, помочь в подготовке идеи и бизнес-плана и даже для налаживания связей и обмена опытом», - сказал Педро Консейсау, совладелец компании In Cycles в регионе Авейру.

Педро Консейсау также советует «предпринимателям присоединиться к другим, чтобы в партнерстве создавать новые решения и, таким образом, способствовать развитию рынка и экономики».

Проект INOV@IERA также устраняет разрыв между структурой бизнеса и предпринимателями , а также поощряет создание и «внедрение инновационных и более эффективных, действенных и устойчивых решений».

По данным Бизнес-инкубатора региона Авейру (IERA), INOV@IERA была создана для «усиления поддержки, оказываемой предпринимателям в регионе Авейру, делая ставку на инновационный подход не только с точки зрения осведомленности и обучения, но и посредством сотрудничества с вновь созданными и существующими компаниями».

Проект стоимостью около 407 тысяч евро финансируется программами CENTRO 2020 и Portugal 2020 через Европейский социальный фонд.