Португалия: авиационное управление заблокировало строительство аэропорта Монтижу

Национальное Управление гражданской авиации (ANAC) не будет делать предварительную оценку осуществимости строительства аэропорта в Монтижу, запрашиваемую ANA, так как нет положительного мнения от всех затронутых муниципалитетов.

В своем заявлении ANAC сообщает, что «обязано полностью отклонить запрос, в соответствии с принципом законности и обязательным требованием законодателя, содержащимся в правовом положении, без какой-либо технической оценки достоинств проекта».

ANAC подчеркивает, что «в рамках заявки приложило, среди прочего, мнения муниципальных советов муниципалитетов, потенциально затронутых либо беспрепятственными поверхностями, либо экологическими причинами, при наличии двух положительных отзывов, двух неблагоприятных и непредставление заключения одной из палат».

В этом контексте, «в соответствии с применимыми правовыми положениями», регулирующий орган авиационного сектора сознательно отклонил запрос на предварительную оценку возможности строительства дополнительного аэропорта в Монтижу, представленный ANA, подчеркнул он.

8 января 2019 года ANA - Aeroportos de Portugal и государство подписали соглашение о расширении пропускной способности аэропорта Лиссабона с инвестициями в размере 1,15 миллиарда евро до 2028 года для увеличения нынешнего аэропорта Лиссабона и преобразования авиабазы ​​Монтижу в новый аэропорт.