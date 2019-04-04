Португалия: Авиакомпания Emirates предлагает работу за 2300 евро в месяц

Авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates, являющейся одной из крупнейших в мире, проведет в Португалии набор бортпроводников. Для этого в Лиссабоне, Браге и Коимбре с 22 по 27 апреля будут организованы дни открытых дверей.

Отбор кандидатов пройдет 22 апреля в Лиссабоне, в отеле Lisbon Marriot, 24 апреля в Коимбре в отеле Tivoli Coimbra и 27 апреля в Браге в Melia Braga Hotel & Spa. Начало в 9 утра.

От желающих получить работу в арабской авиакомпании требуется принести свое резюме на английском языке и недавнее фото. Кандидатам должно быть 21 год на момент подачи резюме.

«Отобранные кандидаты будут проинформированы о дальнейших собеседованиях», - говорится в сообщении компании. Также желающим получить работу рекомендуется заранее заполнить онлайн форму на официальном сайте Emirates.

Базовый оклад бортпроводника Emirates составляет 4260 дирхамов (1033 евро). Средняя зарплата стюарда - 9 770 дирхамов (2 369 евро).