Португалия: авиакомпания приглашает на работу

Авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) со штаб-квартирой в Дубае приглашает кандидатов для работы бортпроводниками на собеседование, которое состоится 9 января в отеле Faro алгарвийской столицы начиная с 08:00.

Дубайская компания возвращается в Португалию в феврале. 10-го числа собеседование будет проходить в Лиссабоне, а 12 февраля - в Порту. Место проведения мероприятий еще не уточняется.

Согласно информации, доступной на веб-сайте Emirates, у соискателей запрашивают обновленное резюме и фотографию.

Среди минимальных требований, предъявляемых авиаперевозчиком к кандидатам - свободное владение английским (устным и письменным) языком, законченное среднее образование, возраст не менее 21 года, минимальный рост 1.60 см.

По данным компании, средняя чистая зарплата бортпроводников «Эмирейтс» составляет около 2.290 евро в месяц.