Португалия: авиакомпания TAP отменит около 1,5 тыс. рейсов

Работники авиакомпании TAP объявили очередную забастовку с 25 по 31 января.

Забастовка приведет к отмене 1316 рейсов, затронет 156 000 пассажиров и принесет прямой ущерб в размере 48 миллионов евро.

Представители авиакомпании утверждают, что готовят план, чтобы свести к минимуму неудобства, причиняемые пассажирам: будет налажена работа по внесению изменений в расписание полётов и система возврата билетов станет более гибкой.

Авиакомпания TAP уже проводила двухдневную забастовку 8 и 9 декабря, ущерб от которой оценивается в восемь миллионов евро. Сумма убытков, которую сейчас прогнозирует компания, выше — почти семь миллионов евро в день.