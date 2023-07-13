Португалия: авиаперевозки в мае выросли и побили рекорд

Национальный статистический институт (INE) объявил 13 июля, что в мае национальные аэропорты обслужили 6,2 миллиона пассажиров.

Это на 15,2% по сравнению с маем 2019 года и 10,7% больше в годовом исчислении.

«С начала 2023 года в месячных значениях пассажиров в национальных аэропортах наблюдаются исторические максимумы», - подчеркивает INE в «Быстрой статистике воздушного транспорта» за май.

В отчетном месяце среднесуточная высадка пассажиров в национальных аэропортах составила около 100 тысяч.

По данным INE, 82,3% пассажиров, высадившихся в национальных аэропортах, прибыли международными рейсами.

В основном гости летели с европейского континента (70,1% от общего числа), что на 14,0% больше, чем в мае 2022 года. Американский континент стал вторым основным местом вылета, на которое приходится 8,6% от общего числа высадившихся в Португалии пассажиров.

Аэропорт Лиссабона обслужил 51,8% от общего числа пассажиров (12,9 млн), увеличившись на 36,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года (+10,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года).

Аэропорт Порту сконцентрировал 22,7% от общего числа обслуженных пассажиров и увеличился на 32,0% (+14,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года), в то время как аэропорт Фару зафиксировал рост на 24,0% (+6,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года).