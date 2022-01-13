Португалия: авиарейсы сократились, но не так сильно, как в ЕС

Четверг, 13 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: авиарейсы сократились, но не так сильно, как в ЕС

Снижение составило 13,9% в Португалии и 23,9% в Евросоюзе.

После введения ограничений для сдерживания варианта Ómicron, коммерческие рейсы в Португалии в декабре упали на 13,9% по сравнению с допандемическим периодом.

Тем не менее, это падение было ниже, чем в среднем по Европейскому союзу, где за последний месяц 2021 года было зафиксировано снижение на 23,9% по сравнению с декабрем 2019 года.

По данным Евростата, в абсолютном выражении количество коммерческих рейсов в ЕС составило 383 720 в декабре 2021 года по сравнению с 166 990 в декабре 2020 года и 504 270 в декабре 2019 года.

Что касается стран-членов ЕС, то наименьшее падение коммерческих рейсов было зарегистрировано в Хорватии (минус 5,7%) , Греции (минус 8,4%) и на Кипре (минус 9%). Португалия занимает четвертое место по количеству рейсов между 27 странами блока.

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