Португалия: автобус «Бенфики» закидали камнями



Атака на автобус произошла на автомагистрали между стадионом клуба и тренировочным полем. У автобуса оказалось разбито стекло, в результате повреждения получили немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович. Оба игрока, пораненные осколками, были доставлены в больницу Лиссабона.

В заявлении отмечается, что «Бенфика» гарантирует полное сотрудничество с властями, которых она призывает приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.

В четверг «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» в матче 25-го тура чемпионата Португалии в Лиссабоне со счетом 0:0. Игра проходила без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

«Бенфика» и «Порту» лидируют в чемпионате Португалии, набрав по 60 очков. Третье место занимает «Брага» с 46 очками в активе.

Португальский чемпионат был приостановлен в марте после 24 туров первенства. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.