Португалия: автобус «Бенфики» закидали камнями

Пятница, 05 Июнь 2020 Португалия

Португалия: автобус «Бенфики» закидали камнями

Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями после первого матча в возобновленном чемпионате Португалии, сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба.


Атака на автобус произошла на автомагистрали между стадионом клуба и тренировочным полем. У автобуса оказалось разбито стекло, в результате повреждения получили немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович. Оба игрока, пораненные осколками, были доставлены в больницу Лиссабона.

В заявлении отмечается, что «Бенфика» гарантирует полное сотрудничество с властями, которых она призывает приложить максимум усилий для выявления преступников, ответственных за эти действия.

В четверг «Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» в матче 25-го тура чемпионата Португалии в Лиссабоне со счетом 0:0. Игра проходила без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

«Бенфика» и «Порту» лидируют в чемпионате Португалии, набрав по 60 очков. Третье место занимает «Брага» с 46 очками в активе.

Португальский чемпионат был приостановлен в марте после 24 туров первенства. В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии продолжится 17 июня, Италии - 20 июня, Испании - 11 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 19 июня.

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