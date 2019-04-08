Португалия: автобус с французами столкнулся с лиссабонским трамваем

Понедельник, 08 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португалия: автобус с французами столкнулся с лиссабонским трамваем

Есть пострадавшие.

В центре Лиссабона, в районе Байша, произошло столкновение автобуса, перевозившего туристов из Франции и лиссабонского трамвая 28-го маршрута. Авария произошла на пересечении улиц Руа-ду-Оуро и Руа-да-Консейсау. В результате столкновения 8 человек получили незначительные травмы и ушибы. Все они были госпитализированы в городскую больницу. По сведениям португальских СМИ, их здоровью и жизни ничего не угрожает. 

Последствия аварии снял на видео кто-то из очевидцев. На кадрах видно, что от удара помялся багажный отсек туристического автобуса. Однако, больше всех пострадал старинный лиссабонский трамвай. От удара у вагона практически оторвало заднюю часть и дверь.

На место прибыли машина «скорой» и пожарные. О том, кто стал виновником аварии не сообщается.

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