Португалия: автобусы и метро Лиссабона меняют расписание

В заявлении Metropolitano de Lisboa говорится, что метро закроется в 22:00 24 декабря и возобновит работу в 08:00 25 декабря.

«Как и в предыдущие годы, учитывая резкое сокращение спроса, обычно наблюдаемое в канун Рождества и в день Рождества, Metropolitano de Lisboa закроет рабочие службы в 22:00 24 декабря и возобновит работу в 08:00 25 декабря», - говорится в заявлении компании.

Carris также сообщил, что собирается внести изменения в услугу в период с 24 декабря по 7 января, чтобы адаптировать предложение к ожидаемому снижению спроса в период Рождества и Нового года.

24 декабря вступят в силу августовские расписания, которые включают приостановку маршрутов 722 и 756.

Компания заявляет, что линии 705, 712, 713, 734, 748, 753, 774, 781, 783, 799 и 25E будут работать с особым графиком рабочего дня.

Маршруты 703, 717, 720, 723, 724, 729, 731, 738 и 773 работают по специальному расписанию в субботу, а 725 курсируют по маршруту рабочего дня.

Carris также говорит, что с 20:00 и далее будет предпринято сокращение услуг, останутся только линии 703, 708, 717, 735, 736, 742, 750, 751, 755, 758, 760 и 767, с уменьшением частоты в два раза.

15E заканчивает движение в 22:00, а Ascensor da Glória завершает свое путешествие в 21:00.

Rede da Madrugada не будут циркулировать в ночь с 24 по 25 декабря.

В день Рождества (суббота) действует августовское праздничное время (включая приостановку маршрута 722), с сокращением общего обслуживания ранним утром и в 703, 717, 720, 724, 729, 731, 736, 738 и 773. они работают по специальному графику.

26 декабря (воскресенье) действует воскресенье августа (включая приостановку карьеры 722), а 27 и 31 декабря (понедельник и пятница) действует летнее время .

В канун Нового года линия 15E работает с сочлененными трамваями до конца обслуживания, а в период с 22:00 до 3:00 на линиях, где наблюдается пик спроса, будет усиление.