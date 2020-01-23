Португалия: автобусы в Лиссабоне стали ездить на пищевом масле

Цель которого – оценить, можно ли будет перевести городской общественный транспорт на отработанное пищевое масло вместо бензина или дизеля.

Один из главных автобусных маршрутов Лиссабона теперь обслуживается автобусами, полностью работающими на биотопливе из использованного пищевого масла. Масло собирается в специальные контейнеры по всей стране (сейчас их насчитывается 600), а затем перерабатывается в биодизельное топливо B100.

Основные поставщики будущего топлива – рестораны и промышленные производители продуктов питания, но сдать использованное масло для переработки могут и частные лица.

По оценкам инициаторов проекта, этот вид биотоплива выбрасывает на 83% меньше парниковых газов, чем углеводородное топливо. А такое использование пищевых масел (растительных и животных) позволяет уменьшить загрязнение водоемов: масла попадают туда несмотря на системы очистки сточных вод, сообщает euromag.ru.

Для нового топлива автобусы не нужно адаптировать – жидкое биотопливо, которое получается из отработанного масла, совместимо с моторами, работающими на бензине и дизеле.

Проект Powered by Biodiesel поддержит имидж Лиссабона как экологичного города – в 2020 году Лиссабон носит титул Зеленой столицы Европы.

Согласно планам Евросоюза, к 2030 году минимум 14% всего транспорта в ЕС должно работать на возобновляемых источниках энергии, из них 3,5% будет приходиться на так называемые усовершенствованные виды биотоплива, к которым относится и биотопливо на основе отработанного пищевого масла.