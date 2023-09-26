Португалия: автомагистрали приносят более 3 млн евро в день

Доход от автомагистралей достиг 1149 миллионов евро в 2022 году, что соответствует примерно трем миллионам евро в день.

Таковы данные Португальской ассоциации концессионных компаний по автомагистралям или платным мостам.

Стоимость выросла по сравнению с прошлым годом как из-за увеличения цен на дорожные сборы на 1,83% из-за инфляции, так и из-за роста трафика.

Особенно это стало заметно после самого напряженного периода затишья во время пандемии Covid-19.

По данным ассоциации, средний трафик, зарегистрированный на национальной сети автомагистралей, охватывающей более трех тысяч километров, в прошлом году достиг 16 414 автомобилей в день.

Это на 2225 автомобилей в день больше, чем в предыдущем году.