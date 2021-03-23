Португалия: автоматический IRS-2021 от «А» до «Я»

Речь идет об упрощенной схеме подачи IRS – посредством простого подтверждения декларации, предварительно полностью заполненной налоговыми органами.

Напомним, что подача налоговой декларации в этом году стартует 1 апреля и продлится до 30 июня.

1. Что такое IRS automático?

Это предварительная декларация, заранее заполненная Налоговой службой на основе данных (доходах и расходах, дающих право на вычеты из подоходного налога), переданных ей третьими сторонами, а также данных, ранее введенных в Финансовый портал.

Автоматическая предварительная декларация о доходах становится окончательной в день подтверждения ее элементов налогоплательщиком, что должно произойти в течение периода с 1 апреля по 30 июня 2021 г. В противном случае, т.е. если налогоплательщик не подтвердит элементы, в конце этого периода IRS automático автоматически (т.е. самостоятельно) преобразуется в окончательную декларацию (declaração definitiva), т.е. IRS считается поданным.

2. Кто может воспользоваться IRS automático?

В 2021 году подпадают под действие автоматического IRS налогоплательщики, которые, в совокупности:

постоянно проживают в Португалии (в течение всего года);

не имеют статуса непостоянного резидента (estatuto de Residente Não Habitual);

получают доходы только в Португалии;

получают доходы только от труда в качестве наемного работника (категория A) и/или пенсий (категория H), а также доходы, облагаемые освободительными сборами (taxas liberatórias) - к примеру, по акциям и срочным сберегательным вкладам, и не намерены объединять их (englobamento) с другими доходами, когда это разрешено, за исключением вознаграждений (gratificações), не начисленных работодателем, и доходов от алиментов (pensões de alimentos), а также ряд самозанятых работников (trabalhadores independentes), занимающихся предоставлением услуг и получающих доходы по категории B при условии, что они: 1) зарегистрированы в базе данных Налогового управления исключительно для осуществления деятельности по оказанию услуг, т.е. осуществлять только независимую деятельность (em regime de exclusividade); 2) быть охваченными упрощенным режимом (regime simplificado), т.е. не прибегать к услугам бухгалтера (contabilidade organizada); 3) выставлять соответствующие фактуры, счет-фактуры и квитанции в Системе электронных квитанций на Финансовом портале.

Кроме того, круг самозанятых работников, имеющих право на IRS automático, ограничен видами деятельности, указанными в статье 151 Кодекса IRS. То есть автоматический IRS недоступен налогоплательщикам, зарегистрированным в категории «Outros prestadores de serviços» («Иные поставщики услуг»), в которую входят, например, лица, занимающиеся размещением в частном секторе (alojamento local), сантехники или мастера по ремонту бытовой техники;

не выплачивают pensões de alimentos;

не имеют права на налоговые вычеты на: родственников по восходящей линии; на лиц с инвалидностью; в связи с выплатой pensões de alimentos; в связи с международным двойным налогообложением;

не пользуются налоговыми льготами, за исключением тех, которые связаны с суммами, инвестированными в планы пенсионных сбережений (planos de poupança-reforma) и пожертвованиями (donativos) в рамках патронатного налогового режима (regime fiscal do mecenato), и при условии, что у них нет непогашенной задолженности по налогам на 31.12.2020;

не иметь увеличений к доходам за несоблюдение условий, связанных с налоговыми льготами.

3. Как получить доступ к IRS automático?

Опция IRS аutomático доступна на Финансовом портале через аутентификацию с использованием соответствующего личного пароля. Если налогоплательщик имеет право на IRS аutomático, он должен выполнить следующие три шага: проверить (verificar), принять (aceitar) и подтвердить (confirmar) налоговую декларацию.

4. Что происходит, когда я подтверждаю автоматическую декларацию IRS?

При подтверждении автоматической декларации IRS считается, что:

она подана налогоплательщиком;

предварительный расчет (liquidação) становится окончательным;

налогоплательщики уведомляются о соответствующем расчете при отсутствии сбора налогов либо если будет определена сумма налога к уплате.

5. Что происходит, если не подтвердить предварительную декларацию (declaração provisória)?

Относительно налогоплательщиков, которые не подтвердят предварительную декларацию в установленный срок и не подадут налоговую декларацию в обычном порядке, выявляется следующее:

предварительная декларация становится окончательной (declaração definitiva) и поданной налогоплательщиком для всех юридических целей; при этом в случае налогоплательщиков, состоящих в официальном или гражданском браке, соблюдается режим раздельного налогообложения;

соответствующий предварительный расчет (liquidação provisória) становится окончательным (liquidação definitiva), без проведения предварительных слушаний налогоплательщика (audição prévia);

в Личном кабинете налогоплательщика на Финансовом портале доступны информационные элементы, послужившие основанием для расчета (liquidação).

Отметим, что налогоплательщики, находящиеся в данной ситуации (не подавшие налоговую декларацию автоматом или в обычном порядке) могут подать декларацию о замене (declaração de substituição) в течение 30 дней после расчета, без каких-либо штрафных санкций.

6. Что делать, если элементы, содержащиеся в предварительной декларации (declaração provisória), не соответствуют налоговой ситуации моей семьи?

Если данные предварительной декларации IRS не соответствуют вашей семейной ситуации на дату 31.12.2020, вы должны подать декларацию IRS на сайте Финансового портала в обычном порядке, выполнив следующие действия: Entregar Declaração > IRS > Preencher.

7. Что делать, если вы ошибочно подтвердили автоматическую налоговую декларацию (НД)?

Если вы ошибочно подтвердили автоматическую налоговую декларацию, вы должны подать повторную налоговую декларацию (declaração de substituição) в обычном порядке через Финансовый портал в течение установленного срока (с 1 апреля по 30 июня 2021 г.).

8. Если налогоплательщик, подпадающий под действие автоматической декларации IRS, подает декларацию IRS все-таки в обычном порядке, может ли он затем выбрать автоматическую декларацию?

Нет. Налогоплательщик, который отвечает условиям для подачи автоматической декларации IRS, но подает декларацию о доходах в обычном порядке, немедленно исключается из возможностиподачи автоматической налоговой декларации, поэтому впоследствии он больше не сможет подтверждать автоматическую декларацию.

9. Я не подпадаю под действие автоматического IRS, как мне поступить?

Если вы не подпадаете под действие автоматического IRS и не освобождены от подачи годовой декларации, вы должны через Финансовый портал подать налоговую декларацию в обычном порядке, в срок с 1 апреля по 30 июня.