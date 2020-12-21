Португалия: автоматическое продление ВНЖ для 37 тысяч иммигрантов

Понедельник, 21 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: автоматическое продление ВНЖ для 37 тысяч иммигрантов

Служба по делам иностранцев и границ (SEF) предлагает функцию автоматического продления документов.

В настоящий момент предложение действует примерно для 37 300 видов на жительство, срок действия которых истекает с 1 января по 31 марта 2021 года.

В заявлении SEF поясняется, что на нынешнем этапе действия процедур упрощения будут охвачены иностранные граждане с «гарантией соблюдения правил безопасности и для смягчения последствий, возникших в результате чрезвычайной ситуации».

25 июля 2020 года SEF объявила о доступности новой «онлайн-службы» для продления вида на жительство для иностранных граждан, проживающих в Португалии, которой могут воспользоваться около 90 000 иностранных граждан.

Новая функция в «Личной зоне» портала SEF позволяет иностранным гражданам получить доступ к «Автоматическому обновлению» своего вида на жительство, без необходимости идти лично в офис SEF.

«На сегодняшний день выполнено примерно 73 200 автоматических продлений», - говорится в опубликованном заявлении SEF.

«После подачи заявки на автоматическое продление вида на жительство для иностранных граждан, проживающих в Португалии, SEF проведет все консультации по вопросам безопасности для подтверждения прав заявителя, а также консультации с базами данных, необходимые для проверки выполнения заявителем своих обязательств перед налоговой и социальным обеспечением», - подчеркнула SEF.

После уплаты сборов гражданин получит новый документ на домашний адрес.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)