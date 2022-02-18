Португалия. Автомобиль года 2022: выбраны семь финалистов
Финалисты конкурса «Автомобиль года/Troféu Volante de Cristal 2022» уже определены после голосования жюри.
После нормативного периода динамических испытаний судьи выбрали семь финалистов, кандидатов на завоевание старейшей и самой престижной премии, присуждаемой в Португалии автомобильному продукту.
При этом будет награжден лучший автомобиль в разных сегментах национального рынка, разделенного на следующие классы: «город», «спорт», «семейный», «компактный внедорожник» (включая кроссоверы), «большой внедорожник», «электрический», «гибридный» и «гибридный плаг-ин».
Финалистами стали:
Cupra Born
Hyundai Ioniq 5
Kia EV6
Nissan Qashqai
Peugeot 308
Škoda Enyaq
Toyota Yaris Cross
Кандидат на смену Seat Leon будет объявлен 8 марта в Лиссабоне во время церемонии награждения.
Организаторы подготовили специальный приз за технологии и инновации для самых инновационных и технологически продвинутых устройств, которые непосредственно приносят пользу водителям.
После рассмотрения жюри определение победителя в этой категории состоится одновременно с окончательным голосованием.