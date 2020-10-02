Португалия: автомобили почти не покупают

Пятница, 02 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: автомобили почти не покупают

Показатели продаж новых авто в стране - на предпоследнем месте в Европе.

Согласно данным, опубликованным Associação Automóvel de Portugal (ACAP), в сентябре было зарегистрировано 16 404 автомобиля, что на 9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За первые девять месяцев этого года авторынок упал на 38,4%; по Европе падение продаж колеблется от 20% до 25%.

«Наше правительство не стимулировало продажу автомобилей, в отличие от того, что происходит в таких странах, как Испания и Франция», - говорит генеральный секретарь ACAP Элдер Педру.

Renault остался самым продаваемым брендом легковых автомобилей, Peugeot и Mercedes заняли второе и третье места соответственно.

На бензиновые и дизельные автомобили пришлось 44,3% и 32,6% покупок соответственно. Альтернативные транспортные средства повысили долю рынка до 23,5%.

Ожидается, что авторынок останется в зоне спада продаж до конца 2020 года.

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